Национальный банк располагает достаточными инструментами и ресурсами для поддержания стабильности на валютном рынке и курса доллара.

Мнение начальника департамента одного из банков Тараса Лесового о том, что ежедневные незначительные колебания курса доллара будут оставаться малозаметными, находит поддержку и в Национальном банке Украины, сообщает Politeka.net.

Член Совета НБУ Василий Фурман отметил, что в 2025 году следует ожидать определенных колебаний курса доллара, однако в целом ситуация будет оставаться под контролем.

По словам Фурмана, Нацбанк не ставит целью фиксацию курса доллара на определенном уровне, но в то же время стремится избежать резких валютных колебаний и поддерживать стабильность на рынке.

Экономист отметил, что в 2025 году возможны умеренные колебания курса доллара, но ни резкое удорожание, ни значительное удешевление доллара не предполагается. Он также сообщил, что инфляция, вероятно, начнет снижаться с середины года, достигнув к концу года показателя чуть более 8%, сообщает Політека.

Фурман подчеркнул, что у Национального банка есть достаточные инструменты и ресурсы для поддержания стабильности на валютном рынке и курса доллара. По его словам, на 1 января 2025 года международные резервы Украины составляли 43,8 млрд долларов, и эти резервы будут оставаться на высоком уровне в ближайшие годы.

Напомним, что курс доллара также будет подчиняться разным экономическим, геополитическим и военным факторам. Например, Украина потребует более 38 миллиардов долларов внешней финансовой помощи, которая будет направлена ​​на покрытие бюджетных расходов. Эту сумму уже подтвердили международные партнеры, но пока неизвестно, когда завершится война и какие будут условия для этого.

Источник: NV.

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