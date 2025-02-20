Мнение начальника департамента одного из банков Тараса Лесового о том, что ежедневные незначительные колебания курса доллара будут оставаться малозаметными, находит поддержку и в Национальном банке Украины, сообщает Politeka.net.
Член Совета НБУ Василий Фурман отметил, что в 2025 году следует ожидать определенных колебаний курса доллара, однако в целом ситуация будет оставаться под контролем.
По словам Фурмана, Нацбанк не ставит целью фиксацию курса доллара на определенном уровне, но в то же время стремится избежать резких валютных колебаний и поддерживать стабильность на рынке.
Экономист отметил, что в 2025 году возможны умеренные колебания курса доллара, но ни резкое удорожание, ни значительное удешевление доллара не предполагается. Он также сообщил, что инфляция, вероятно, начнет снижаться с середины года, достигнув к концу года показателя чуть более 8%, сообщает Політека.
Фурман подчеркнул, что у Национального банка есть достаточные инструменты и ресурсы для поддержания стабильности на валютном рынке и курса доллара. По его словам, на 1 января 2025 года международные резервы Украины составляли 43,8 млрд долларов, и эти резервы будут оставаться на высоком уровне в ближайшие годы.
Напомним, что курс доллара также будет подчиняться разным экономическим, геополитическим и военным факторам. Например, Украина потребует более 38 миллиардов долларов внешней финансовой помощи, которая будет направлена на покрытие бюджетных расходов. Эту сумму уже подтвердили международные партнеры, но пока неизвестно, когда завершится война и какие будут условия для этого.
Источник: NV.
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