Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков Зодиака, люди, которые думают, что знают вас, часто обнаруживают, что вы гораздо более значимы, чем они думают.

Гороскоп сегодня, 20 февраля, содержит астрологический прогноз для всех знаков зодиака с этого дня, передает Politeka.net.

Как передает Политика, гороскоп для вашего знака зодиака сегодня, 20 февраля, уже здесь.

Гороскоп на сегодня, что ждет каждого знака Зодиака 20 февраля:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Меркурий останавливается прямо, находясь в знаке зодиака Водолей, вашем секторе друзей.

Даже если это произойдет не сразу, некоторые недоразумения с людьми, с которыми вы общаетесь каждый день, может исчезнуть.

Если в последнее время между вами и вашим партнером возникло напряжение в отношении вещей, о которых вы обычно не задумываетесь, постарайтесь возобновить отношения, чтобы снова вернуться на прежнюю страницу.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Меркурий останавливается в прямом направлении, находясь в знаке зодиака Водолей, секторе вашей карьеры.

Вы можете начать двигаться вперед, когда все будет готово и вы будете знать, что вам нужно сделать. Если у вас есть еще несколько дел, которые нужно выполнить, сейчас самое время сделать это.

Но подписание контрактов и принятие важных решений близятся к завершению, поскольку Меркурий снова движется прямо.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Меркурий останавливается в знаке зодиака Водолей, вашем секторе высшего образования.

Это хорошее время, чтобы принять решение или решить, в какую школу вы хотите пойти.

Подавайте заявки и рассматривайте свои варианты. Поездки или звонки по запросам могут быть разумными планами на следующие недели.

Рак (21 июня – 22 июля)

Меркурий останавливается в знаке зодиака Водолей, вашем секторе общих ресурсов.

Если у вас возникли проблемы с деньгами или вы почувствовали, что у вас заканчиваются варианты или возможности, все может вернуться на свои круги и пойти для вас гладко.

Ваш партнер, друг или компаньон теперь будет более открытым для помощи вам. Вы можете просить о вещах, которые вам нужны и получать меньше сопротивления в их получении.

Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для Львов (23 июля – 22 августа)

Меркурий останавливается прямо в знак зодиака Водолей, вашему сектору обязательств. Вы можете начать видеть и чувствовать, что знаете, чего хотите, и планировать достижение этого.

Теперь мысли могут стать яснее там, где вы чувствовали себя сдержанным, особенно в сферах любви.

Потенциальный интерес или партнерство, которые вы когда-то преследовали и которые, как вы считали, не имели успеха, могут вернуться и представить признаки надежды.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Меркурий останавливается в знаке зодиака Водолей в вашем секторе повседневной жизни.

Ранее диеты, упражнения или сохранение концентрации и целеустремленности были особенно сложными, но теперь вы можете почувствовать, что действительно готовы и внутренне готовы сделать все, как вы надеялись.

Идеальным вариантом сейчас попытается поставить новую цель.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Меркурий останавливается в знаке зодиака Водолей, вашем секторе творчества.

Это отличное время, чтобы заняться любыми проектами, в которых вы не уверены.

Если вы боролись с психологическими блоками или отсутствием интереса, ваша энергия может вернуться, и вы снова захотите заняться любимым делом, особенно творчеством.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Меркурий останавливается в знаке зодиака Водолей, вашем секторе дома и семьи.

Планы поездок или ограничения на встречи могут снова стать предметом обсуждения, и старая поговорка «было бы желание, а найдется возможность» может показаться применимой к вашей ситуации.

Если у вас были нежелательные задержавшиеся надолго гости, их гостеприимство может объявить, что их положение улучшилось, и они отправятся на поиски новых приключений.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Меркурий останавливается прямо, находясь в знаке зодиака Водолей, вашем секторе общения.

Игра в телефонные салочки, звонки, на которые никто не ответил, электронные письма, на которые, казалось бы, никто не ответил, могут снова начать поступать.

Обязательно проделайте все необходимые ремонтные работы, которые вы обнаружили во время ретроградного сезона, а если у вас есть необходимость купить автомобиль или новое устройство, следующие несколько недель могут оказаться для вас многообещающими.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Меркурий останавливается прямо, находясь в знаке зодиака Водолей, вашем секторе денег и личной собственности.

Это хорошее время для поиска и покупки земли, дома или арендной недвижимости, и в течение следующих нескольких недель ваши возможности могут улучшиться.

Это хорошее время, чтобы начать рассматривать новые инвестиционные идеи и совершать покупки, имеющие будущую денежную ценность.

Гороскоп на сегодня 20 февраля для Водолея (20 января – 18 февраля)

Меркурий останавливается прямо, находясь в знаке зодиака Водолей, секторе вашей идентичности.

Это прекрасное время, чтобы заняться делами, о которых вы давно рассуждали и действительно важны для вас.

Если вам нужно запланировать прическу, процедуру или сделать новую татуировку, вам может быть проще это сделать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Меркурий останавливается прямо, находясь в знаке зодиака Водолей, вашем секторе скрытых вещей.

Вам станет легче найти объект или ситуацию, которую вы раньше не видели.

Это хорошее время, чтобы поискать утраченные вещи. Кроме того, если вы хотели разорвать связи или очистить свои социальные сети, следующие несколько недель могут дать вам растущую силу, чтобы отпустить.

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