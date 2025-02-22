Цены на овощи в Украине продолжают стремительно меняться, в частности, в направлении удешевления.

За последнюю неделю большинство овощей дешевеет, а ситуация на рынке фруктов оставляет неоднозначные впечатления, сообщает Politeka.net .

Об этом информуж East Fruit .

Как изменились цены на овощи?

На прошлой неделе цены на овощи в Украине претерпели существенные колебания, и многие овощи дешевеют. Так, импортные помидоры стали доступными – их цена снизилась с 85-90 до 75-80 гривен за килограмм. Продавцы также снизили цены на сладкий перец, изменив ценовой предел от 140 до 135 гривен за килограмм. Таким образом, овощи дешевеют, что не может не радовать потребителей.

В то же время, цены на огурцы, популярный салатный овощ, продолжили расти вторую неделю подряд. Вместо обычных 85-140 гривен, сейчас цена на огурцы варьируется от 95 до 140 гривен за килограмм, сообщает Политека.

Что касается зелени, то укроп и петрушка тоже подешевели. Если раньше цена на них достигала 300 гривен килограмм, то теперь верхний предел уменьшился до 250 гривен. На фоне этих изменений цены на зеленый лук, напротив, выросли — нижний ценовой предел поднялся с 80 до 100 гривен за килограмм.

Цены на фрукты

Что касается фруктов, то изменения на рынке не столь однозначны. В случае с яблоками снижение качества продукции способствовало снижению спроса, поэтому цены на них упали — верхний предел упал с 35 до 30 гривен за килограмм. В то же время виноград из-за ограниченного предложения подорожал, цена на него выросла с 165-180 до 180-250 гривен за килограмм.

Следовательно, овощи дешевеют, а фрукты по-прежнему демонстрируют смешанную тенденцию. К примеру, мандарины подорожали с 55-125 до 60-145 гривен за килограмм, а киви также стали дороже, поднявшись со 100-105 до 105-270 гривен за килограмм.

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