Цены на мясо в Украине продолжают расти, в частности, в супермаркетах наблюдается повышение стоимости говядины, бекона и сала.

Средняя цена на мясо (говядина гуляш) выросла с 304,08 грн. до 313,98 грн. за килограмм по сравнению с январем этого года, сообщает сообщает Politeka.net.

Согласно данным, предоставленным Волной, на несколько гривен подорожали говяжьи ребра — средняя цена на этот вид мяса поднялась со 172,29 грн до 175,45 грн за килограмм.

Однако наибольший рост цен наблюдается на беконе "Укрпромснаб". Стоимость этого продукта увеличилась с 434,67 грн. до 459,37 грн. за килограмм. Стоит отметить, что цены на бекон могут значительно отличаться в зависимости от супермаркета: от 445,20 грн. в Megamarket до 479,00 грн. в Novus, сообщает Политика.

Что касается сала, то цены остались более или менее стабильными. Домашнее сало подорожало всего на 1 гривну - с 232,93 грн до 234,00 грн за килограмм. Соленое сало даже подешевело: его стоимость снизилась с 248,34 грн. до 242,84 грн. за килограмм.

Эти изменения в ценах на мясо отражают общую нестабильность экономики Украины. Ожидается, что стоимость мясных товаров может продолжать колебаться и дальше.

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