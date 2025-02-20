Виталий занимается подготовкой к ВСУ почти три года, его тренировка началась еще 23 февраля 2022 года, за день до начала войны.

17-летний житель Тернополя Виталий готовится к вступлению в армию ВСУ, в августе ему исполнится 18 лет, и он планирует присоединиться к спецподразделению "Kraken", сообщает Politeka.net.

Его историей поделились в сюжете Суспільного.

"Я тренируюсь, чтобы стать достойным защитником Украины. Буду бороться за независимость страны или погибну в борьбе за нее", – поделился 17-летний Виталий.

Виталий занимается подготовкой к ВСУ почти три года, проходя военные выучки и изучая тактику и медицину, сообщает Політека.

Его тренировка началась еще 23 февраля 2022 года, за день до начала войны. С 13 лет он увлекался патриотизмом и ВСУ. В сентябре 2022 года юноша присоединился к организации "Правая молодежь", где находился два года. За это время он прошел более семи военных школ, продолжительностью от пяти до семи дней. Еженедельно посещал дополнительные тренировки, где также изучали медицину и физкультуру.

Виталий отметил, что каждый день занимается пробежками и упражнениями для повышения выносливости, постепенно увеличивая нагрузку, чтобы быть готовым к ВСУ и боевым условиям.

"Моя цель – попасть в спецподразделение "Kraken". Это одна из лучше оснащенных и тренированных бригад Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Они молоды, перспективны и имеют националистические взгляды. Я уверен, что смогу реализовать себя там. Моя мотивация очень простая – защитить свою семью, нацию и обеспечить ее выживание".

Молодой человек также тренируется на симуляторе полетов на дронах в Центре науки Тернополя, где боец ​​ВСУ и ветеран войны Артем Коновал планирует открыть военный музей.

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