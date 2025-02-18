Клиентов Lifecell начали переводить на новые тарифы, известно, кому теперь придется платить 600 гривен в месяц.

Мобильный оператор Lifecell закрывает немало тарифов и переводит абонентов на другие пакеты услуг, передает Politeka.net.

В компании lifecell сообщили о масштабных изменениях в феврале, в частности речь идет о закрытии дешевых тарифов.

В lifecell недавно предупреждали абонентов, что с 17 февраля по 20 марта 2025 года многие тарифы будут недоступны для подключения и обслуживания.

В Lifecell назвали десятки тарифов, например: "Школьный Лайф", "BiP Жара";

"Смарт М"; "Platinum Лайф 2020"; "Premium"; "Лайфхак Контракт"; "Комфорт"; "Гаджет 2020"; "Смарт Лайф 2020"; "Интернет Жара"; "Свобода Плюс" и многие другие.

Как передает Политика, клиентов Lifecell будут обслуживать на условиях других тарифных планов, абоненты получат уведомление об этом по телефону.

Некоторым абонентам Lifecell уже начали поступать сообщения об обновлении тарифов, как сообщается, новые условия оказались не совсем выгодными.

Дешевые тарифы Lifecell заменят дорогими, в частности, известно о "Platinum Лайф" за 600 гривен в месяц.

Абоненты Lifecell смогут бесплатно перейти на другой тариф при необходимости до 20 апреля 2025 года, однако выбор невелик, поскольку lifecell оставил активными небольшое количество сервисов, все остальные оказались в архиве и пока недоступны.

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