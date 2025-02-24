Погода в Украине весной 2025 года будет теплее средних многолетних показателей примерно на 1-2°C, однако синоптики предупреждают о возможности периода похолодания, сообщает Politeka.net .

По словам синоптикини Веры Балабух, передает ТСН , климатические изменения уже существенно повлияли на продолжительность зимнего периода и начало весны.

Март 2025: температурные колебания и возможные рекорды

Согласно прогнозам, в марте среднемесячная температура будет колебаться от +3…+4°C на востоке страны до +5…+7°C в Закарпатье и на юге Одесщины. Исторические данные свидетельствуют, что март в Украине продемонстрировал как рекордные морозы до -37°C, так и летнее тепло до +29°C.

По прогнозам Wisemeteo, начало весны будет тёплым – средняя температура достигнет +5°C, а уже с 20 марта ожидается существенное потепление. За последнюю неделю температурные показатели могут достигать +10…+14°C, сообщает Политека.

Апрель 2025: стабильное потепление

Погода весной в апреле 2025 будет комфортной. Синоптики прогнозируют среднемесячную температуру на уровне +12°C в южных регионах и +11°C на севере и востоке страны. Ожидается, что дневные температуры регулярно превышают +10°C, а заморозки будут маловероятными.

Май 2025: теплая и солнечная погода

Заключительный месяц весны принесет еще более высокие температуры. По прогнозам средняя температура в мае около +15°C. На юге и Закарпатье ожидаются показатели от +19°C, тогда как на востоке и севере – около +17°C.

Итак, погода весной 2025 обещает быть умеренно теплая, с постепенным повышением температуры. Погода в Украине в этот период показывает влияние глобальных климатических изменений.

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