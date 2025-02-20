Если у человека недостаточно страхового стажа, пенсию по возрасту могут назначить при одном условии.

Для ухода на пенсию украинцам необходимо иметь определенное количество страхового стажа, которое зависит от возраста, в котором они решают выйти на заслуженный отдых, сообщает Politeka.net.

В ПФУ раскрыли, можно ли выйти на пенсию, если не хватает нескольких месяцев стажа.

Не обязательно ждать до следующего возрастного предела для выхода на пенсию. Например, если вам не хватает нескольких месяцев стажа на 60 лет, достаточно доработать этот период и можно смело выходить на заслуженный отдых, сообщает Політека.

Если у человека недостаточно страхового стажа, пенсию по возрасту могут назначить после его приобретения, как отмечает Пенсионный фонд Украины.

На примере: если на 60 лет у вас 31 год и 6 месяцев стажа, нужно доработать еще полгода, после чего можно уйти на пенсию без необходимости ждать до 63 лет. Страховой стаж для назначения пенсии исчисляется за месяц, предшествующий месяцу обращения.

Изменения в требованиях по стажу на 2025 год теперь следующие:

Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

В 63 года нужно иметь 23 года страхового стажа.

В 65 лет малый страховой стаж должен составлять 15 лет.

Напомним, что согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" размер минимальной зарплаты остался на уровне 8000 грн, а прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 грн. Следовательно, минимальная пенсия в 2025 году тоже не изменилась.

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Напомним Politeka писала, Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

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Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.