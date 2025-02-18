В Киевстаре рассказали об изменениях некоторых тарифов с 25 февраля 2025 года, стало известно об обновлении услуг.

Киевстар сообщил об обновлении и изменении тарифов с 25 февраля, узнайте, кого коснется подорожание, передает Politeka.net.

Как сообщает пресс-служба компании Киевстар, с 25 февраля 2025 года произойдет изменение тарифов в роуминге для абонентов Киевстар в некоторых странах.

Изменения Киевстар будут действовать в таких странах как Алжир, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Бермудские острова, Гаити, Гайана*, Гренада, Доминика, Каймановы острова, Камбоджа, Марокко, Мартиника, Мьянма, Сент-Винсент и Гренадины, Ямайка, Мавритания*, Сейшельские острова, передает Политика.

Известно о новых условиях тарифов для абонентов подписки Киевстар и контракта с 25 февраля:

Звонки на номера Украины и страны пребывания – 30 грн/мин, все входящие звонки – 30 грн/мин, SMS – 25 грн/5 SMS, мобильный интернет – 75 грн/100 МБ

Новые условия тарифов для корпоративных клиентов Киевстар с 25 февраля:

Исходящие и входящие звонки – 100 грн/5 мин, SMS – 25 грн/5 SMS, Мобильный интернет – 100 грн/125 МБ.

На территории стран, перечисленных Киевстаром с 25 февраля не будут действовать дополнительные пакеты, речь идет о тарифах Идеальный роуминг, Комфортный роуминг, Простой и Комфортный роуминг IoT, Суперсила Роуминг и IoT-роуминг для тарифов для устройств.

Пользователей Киевстар в Анголе* тоже коснется подорожания: исходящие и входящие звонки — 150 грн/мин SMS — 15 грн/SMS, Интернет — 20 грн/50 КБ

В Киевстар добавили, что в перечисленных странах может ограничиваться доступ к некоторым услугам.

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Напомним, Politeka ранее писала, что в "Киевстаре" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

Также Politeka сообщала, что Киевстар приостановил работу важных услуг: нужно знать абонентам.

Кроме того, Politeka информировала, что Киевстар аннулирует номера некоторых абонентов: названа причина и кто под угрозой.