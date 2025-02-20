После ранения полковник ВСУ Леонид Гончаров был награжден орденом Даниила Галицкого за свое мужество и отвагу на поле боя.

Полковник ВСУ Леонид Гончаров, который мог бы быть уже на пенсии, вернулся на фронт, он держал оборону под Авдеевкой и тяжело ранен пережил остановку сердца, сообщает Politeka.net.

В сюжете ТСН говорится, что врачи не давали никаких шансов на выживание военному ВСУ, но его семья не сдалась. Сейчас он борется за жизнь в реабилитационном центре Львовской области.

Леонид уже полгода проходит реабилитацию в центре "Модричи". Из-за тяжелых травм военный ВСУ не может самостоятельно двигаться и говорить. Медики называют его состояние "синдромом малого сознания". Военный ВСУ находится в стабильно тяжелом состоянии, что является следствием остановки сердца, из-за которой мозг не получал достаточно кислорода и питательных веществ.

Леонид Гончаров служил в ВСУ до 2010 года, но после полномасштабного вторжения вернулся на фронт. Он был назначен командиром батальона, и он не ограничивался дистанционным руководством, а лично участвовал в боях, сообщает Політека.

В декабре 2023 вместе с добровольцами ВСУ он держал оборону под Авдеевкой, где их накрыл танковый обстрел. Осколок попал ему в хребет. Несмотря на серьезные ранения, он продолжал командовать боем до последнего.

Во время транспортировки в госпиталь сердце военного ВСУ остановилось на 20 минут. Врачи уже готовились к самому худшему, но его семья не теряла надежды. Жена Леонида не верит в плохие прогнозы медиков, поскольку видит, как он реагирует на голоса и отвечает на вопросы глазами.

Леонид активно реагирует на звуки, являющиеся положительным сигналом для его реабилитации. Физический терапевт работает с военным ВСУ каждый день, используя методы, помогающие стимулировать умственную деятельность и восстанавливать когнитивные функции. Реабилитация включает также эрготерапию и занятия с терапевтом речи.

После ранения Леонид был награжден орденом Даниила Галицкого за свое мужество и отвагу на поле боя. Теперь, борясь за свою жизнь, он нуждается в нашей помощи. Как сообщает его жена, средства на лечение истекают, а финансовая поддержка недостаточна для покрытия всех расходов на реабилитацию.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, "Люди начали кричать": водитель трамвая, попавшего под обстрел КАБов, поделилась воспоминаниями об ударе.

Також Politeka писала, "Не знал сначала, что делать": украинский военный сутки провел в окопе с россиянами, выжить ему помогла хитрость.

Как сообщала Politeka, "После удара Саша был жив": военный моряк исчез во время выполнения задания, мать не оставляет надежд на возвращение сына.