Оформление дарственной – один из наиболее распространенных способов передать недвижимость близким или посторонним лицам, однако в 2025 году цены на эту услугу значительно выросли, сообщает Politeka.net .
Рассказываем, как изменилась стоимость оформления дарственной в Украине.
Сколько стоит оформить дарственную в 2025 году?
Стоимость оформления дарственной в Украине в 2025 году стартует от 8000 грн для ближайших родственников. Если же получателем является иностранец или иностранец, сумма может существенно возрасти. Основные расходы включают:
Оценка имущества – от 2 500 грн
Нотариальное оформление дарственной – от 3 500 грн
Государственная пошлина – 1% от оценочной стоимости
Регистрационный взнос – около 1800 грн
Если дарственная оформляется на любого родственника, налог не уплачивается. Однако в случае передачи имущества дальнему родственнику или постороннему лицу действует налоговая ставка в размере 5%, а для иностранцев – 18%. В 2025 году также возрос военный сбор: вместо 1,5% в 2024 году теперь он увеличится на 5% от стоимости имущества, сообщает Политека.
Какие документы нужны для оформления дарственной?
Чтобы официально зарегистрировать договор дарения, необходимо подготовить:
Акт оценки недвижимости
Паспорт и идентификационный код
Документ о праве собственности
Справку о зарегистрированных лицах на жилой площади
Разрешение органа опеки (если одаренный – несовершеннолетний)
Письменное согласие второго супруга (при необходимости)
Оформление дарственной происходит в присутствии дарителя и одаряемого. После нотариального удостоверения соглашения и внесения данных в реестр новый владелец официально получает право на имущество.
Источник: Новости.LIVE
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