Оформление дарственной – один из наиболее распространенных способов передать недвижимость близким или посторонним лицам, однако в 2025 году цены на эту услугу значительно выросли, сообщает Politeka.net .

Рассказываем, как изменилась стоимость оформления дарственной в Украине.

Сколько стоит оформить дарственную в 2025 году?

Стоимость оформления дарственной в Украине в 2025 году стартует от 8000 грн для ближайших родственников. Если же получателем является иностранец или иностранец, сумма может существенно возрасти. Основные расходы включают:

Оценка имущества – от 2 500 грн

Нотариальное оформление дарственной – от 3 500 грн

Государственная пошлина – 1% от оценочной стоимости

Регистрационный взнос – около 1800 грн

Если дарственная оформляется на любого родственника, налог не уплачивается. Однако в случае передачи имущества дальнему родственнику или постороннему лицу действует налоговая ставка в размере 5%, а для иностранцев – 18%. В 2025 году также возрос военный сбор: вместо 1,5% в 2024 году теперь он увеличится на 5% от стоимости имущества, сообщает Политека.

Какие документы нужны для оформления дарственной?

Чтобы официально зарегистрировать договор дарения, необходимо подготовить:

Акт оценки недвижимости

Паспорт и идентификационный код

Документ о праве собственности

Справку о зарегистрированных лицах на жилой площади

Разрешение органа опеки (если одаренный – несовершеннолетний)

Письменное согласие второго супруга (при необходимости)

Оформление дарственной происходит в присутствии дарителя и одаряемого. После нотариального удостоверения соглашения и внесения данных в реестр новый владелец официально получает право на имущество.

Источник: Новости.LIVE

Напомним, Politeka писала, Налог на недвижимость в 2025 году: кто заплатит за "лишнюю" площадь и сколько это будет стоить

Также Politeka писала, Субсидия на аренду жилья: как оформить дистанционно

Как сообщала Politeka, Приватизация земли в Украине: юрист рассказала об ограничениях на время военного положения