Мужчина написал официальный отказ от мобилизации, считая, что еще в 2014 году должен был быть снят с военного учета из-за достижения предельного возраста.

В Харьковском суде признан виновным 54-летний мужчина, который уклонялся от мобилизации и проигнорировал повестку в территориальный центр комплектования (ТЦК), сообщает Politeka.net .

Обвиняемый объяснил свой отказ от мобилизации возрастом и стрессом, однако суд не принял эти аргументы, говорится в Едином государственном реестре судебных решений .

Детали дела

По материалам суда мужчина получил повестку в ноябре 2023 года, но не явился в срок для мобилизации. Во время рассмотрения дела он сообщил, что он был остановлен полицейским путем на работу, после чего его передали представителям ТЦК. Там он прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК) и получил приказ прибыть 28 ноября 2023 с вещами для дальнейшего направления в воинскую часть.

Однако, по словам обвиняемого, накануне определенной даты он испытал сильный стресс, из-за мобилизации и остался дома. Позже он написал официальный отказ от мобилизации, считая, что еще в 2014 году должен был быть снят с военного учета из-за достижения предельного возраста, сообщает Политика.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Приговор предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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