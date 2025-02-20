Статус оказывает значительное влияние на размер пенсионных выплат, что следует учитывать при оформлении пенсии.

Некоторые категории украинцев могут получать более высокие пенсии, чем предусмотрено общими условиями и законодательством Украины, сообщает Politeka.net.

В частности это касается лиц с особыми заслугами перед Родиной, для которых предусмотрены дополнительные надбавки к пенсии. Стало известно, как этот статус оказывает влияние на сумму пенсии украинцев.

Так, если 60-летний мужчина, у которого 32 года стажа (минимальное требование на 2025 год) и средняя зарплата 15 тысяч гривен, выходит на пенсию по общим правилам, то размер его выплат будет составлять 5259 грн, сообщает Політека.

Однако если этот же гражданин относится к категории лиц с особыми заслугами, его пенсия увеличится до 5783 грн, то есть на 524 грн больше.

Таким образом, статус оказывает значительное влияние на размер пенсионных выплат, что следует учитывать при оформлении пенсии.

Напомним, что согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" размер минимальной зарплаты остался на уровне 8000 грн, а прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 грн. Следовательно, минимальная пенсия в 2025 году тоже не изменилась.

Размер пенсии для разных категорий пенсионеров:

2725 грн – для всех неработающих пенсионеров независимо от стажа.

3370 грн - для пенсионеров в возрасте 65-70 лет с полным стажем, если они не работают.

2980 грн - для пенсионеров до 70 лет и лиц с инвалидностью I группы, при наличии полного стажа.

3240 грн - для пенсионеров в возрасте 70-80 лет с полным стажем.

(При этом пенсионеры в возрасте 75–80 лет со стажем 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин получат доплату до этого уровня.)

(При этом пенсионеры в возрасте 75–80 лет со стажем 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин получат доплату до этого уровня.) 3370 грн – для пенсионеров в возрасте 80+ лет, имеющих стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Источник: Телеграф.

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