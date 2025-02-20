В некоторых случаях поставщик имеет право начислять плату тарифа по общедомовым показателям, которые обычно значительно выше индивидуального потребления.

Украинцы обязаны проходить поверку счетчиков воды, в случае игнорирования этого требования суммы в квитанциях за тариф могут оказаться значительно выше даже если показания передаются своевременно, сообщает Politeka.net.

Об этом напомнили в пресс-службе АО "Облтеплокоммунэнерго".

Согласно Закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", проверка приборов учета является обязательной процедурой, которую потребители должны проводить каждые четыре года за свой счет, сообщает Політека.

Цель поверки – убедиться в том, что счетчик работает корректно и начисляет потребленное за тариф. Если прибор не пройдет проверку или срок его поверки истек, поставщик вправе начислять плату тарифа по общедомовым показателям, которые обычно значительно выше индивидуального потребления.

Потребитель самостоятельно выбирает компанию, предоставляющую услуги поверки.

После проверки он получает соответствующий документ.

Этот документ необходимо передать поставщику услуг для корректного начисления.

По данным Госстата, за год (с января 2024-го по январь 2025-го) коммунальные тарифы выросли более чем на 19%. Более всего подорожала электроэнергия, тогда как другие услуги подорожали менее существенно:

Управление многоквартирными домами – +10,3%

Вывоз бытовых отходов – +9,6%

Содержание и ремонт жилья – +4,2%

Водоснабжение – +0,7%

Водоотвод – +0,6%

Поэтому во избежание лишних затрат потребители должны вовремя проходить поверку счетчиков. Это гарантирует, что платежи будут начисляться по фактическому потреблению, а не по общим тарифам.

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