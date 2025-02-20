Украинцы обязаны проходить поверку счетчиков воды, в случае игнорирования этого требования суммы в квитанциях за тариф могут оказаться значительно выше даже если показания передаются своевременно, сообщает Politeka.net.
Об этом напомнили в пресс-службе АО "Облтеплокоммунэнерго".
Согласно Закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", проверка приборов учета является обязательной процедурой, которую потребители должны проводить каждые четыре года за свой счет, сообщает Політека.
Цель поверки – убедиться в том, что счетчик работает корректно и начисляет потребленное за тариф. Если прибор не пройдет проверку или срок его поверки истек, поставщик вправе начислять плату тарифа по общедомовым показателям, которые обычно значительно выше индивидуального потребления.
- Потребитель самостоятельно выбирает компанию, предоставляющую услуги поверки.
- После проверки он получает соответствующий документ.
- Этот документ необходимо передать поставщику услуг для корректного начисления.
По данным Госстата, за год (с января 2024-го по январь 2025-го) коммунальные тарифы выросли более чем на 19%. Более всего подорожала электроэнергия, тогда как другие услуги подорожали менее существенно:
- Управление многоквартирными домами – +10,3%
- Вывоз бытовых отходов – +9,6%
- Содержание и ремонт жилья – +4,2%
- Водоснабжение – +0,7%
- Водоотвод – +0,6%
Поэтому во избежание лишних затрат потребители должны вовремя проходить поверку счетчиков. Это гарантирует, что платежи будут начисляться по фактическому потреблению, а не по общим тарифам.
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