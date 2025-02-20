Налоговые органы имеют право взимать денежные обязательства, штрафы или налоговый долг в соответствии с законодательством.

Налоговая служба Ровенской области объяснила, как определить, на какие счета нужно уплачивать штрафы и пеню, начисленные налоговыми органами, сообщает Politeka.net.

Согласно Налоговому кодексу Украины (НКУ), все государственные и местные налоги зачисляются согласно нормам Бюджетного кодекса Украины (БКУ), это же правило касается и местного собрания.

Согласно пп. 41.1.1 НКУ, налоговые органы имеют право взимать денежные обязательства, штрафы или налоговый долг в соответствии с законодательством. При этом суммы пени поступают в те бюджеты, в которые относят соответствующие налоги (ст. 131 НКУ), сообщает Політека.

Если налогоплательщик нарушил налоговое или иное законодательство, согласно которому осуществляется налоговый контроль, контролирующий орган направляет ему налоговое уведомление-решение (ППР) с требованием заплатить штраф.

Настоящий документ содержит: название налога или сбора, по которому начислен штраф; сумму штрафа или пени; реквизиты бюджетного счета, на который необходимо совершить платеж.

Реквизиты бюджетных счетов указываются в самом налоговом уведомлении-решении. Все платежи производятся по соответствующим кодам бюджетной классификации, которые привязаны к конкретным налогам или сборам.

Итак, если вам необходимо уплатить штраф или пеню, внимательно проверьте данные в налоговом уведомлении-решении и используйте указанные реквизиты для оплаты.

Источник: Судебно-юридическая газета.

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