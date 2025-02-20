В Украине многодетные семьи имеют ряд привилегий и льгот, включая право на досрочный выход на пенсию, сообщает Politeka.net.
Да, украинское законодательство предусматривает возможность досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан, в частности многодетных матерей.
В Украине определен список граждан, которые могут воспользоваться правом на ранний выход на пенсию. Однако таких лиц не так много по сравнению с общим количеством трудоспособного населения, сообщает Політека.
К категории украинцев, которые могут выйти на пенсию, относятся:
- Люди с карликовостью – мужчины могут выйти на пенсию в 45 лет, женщины – в 40, если имеют стаж 20 и 15 лет соответственно.
- Лица с I группой инвалидности через зрение или слепые с детства – мужчины в 50 лет, женщины в 40 лет при стаже 15 и 10 лет.
- Сотрудники правоохранительных органов, участники боевых действий и вдовы/вдовцы таких лиц – мужчины в 55 лет, женщины в 50 лет (со стажем 25 и 20 лет соответственно).
- Лица, лишившиеся работы по состоянию здоровья непосредственно перед выходом на пенсию.
Украинское законодательство предусматривает особые условия ухода на пенсию для многодетных родителей. Женщины, воспитавшие пяти или более детей до шестилетнего возраста, а также матери детей с инвалидностью, могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии не менее 15 лет трудового стажа.
Если детей воспитывает отец, он может воспользоваться правом на досрочный уход на пенсию в 55 лет, но при наличии не менее 20 лет страхового стажа.
Что касается матерей троих детей, они также могут выйти на пенсию в 50 лет, если их трудовой стаж составляет не менее 15 лет. Однако важно понимать, что уход за детьми не учитывается в стаж полностью, поэтому женщине все равно придется работать не менее шести лет.
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