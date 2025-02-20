В Украине определен перечень граждан, которые могут воспользоваться правом на ранний уход на пенсию, однако таких категорий не много.

В Украине многодетные семьи имеют ряд привилегий и льгот, включая право на досрочный выход на пенсию, сообщает Politeka.net.

Да, украинское законодательство предусматривает возможность досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан, в частности многодетных матерей.

В Украине определен список граждан, которые могут воспользоваться правом на ранний выход на пенсию. Однако таких лиц не так много по сравнению с общим количеством трудоспособного населения, сообщает Політека.

К категории украинцев, которые могут выйти на пенсию, относятся:

Люди с карликовостью – мужчины могут выйти на пенсию в 45 лет, женщины – в 40, если имеют стаж 20 и 15 лет соответственно.

Лица с I группой инвалидности через зрение или слепые с детства – мужчины в 50 лет, женщины в 40 лет при стаже 15 и 10 лет.

Сотрудники правоохранительных органов, участники боевых действий и вдовы/вдовцы таких лиц – мужчины в 55 лет, женщины в 50 лет (со стажем 25 и 20 лет соответственно).

Лица, лишившиеся работы по состоянию здоровья непосредственно перед выходом на пенсию.

Украинское законодательство предусматривает особые условия ухода на пенсию для многодетных родителей. Женщины, воспитавшие пяти или более детей до шестилетнего возраста, а также матери детей с инвалидностью, могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии не менее 15 лет трудового стажа.

Если детей воспитывает отец, он может воспользоваться правом на досрочный уход на пенсию в 55 лет, но при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Что касается матерей троих детей, они также могут выйти на пенсию в 50 лет, если их трудовой стаж составляет не менее 15 лет. Однако важно понимать, что уход за детьми не учитывается в стаж полностью, поэтому женщине все равно придется работать не менее шести лет.

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