"ПриватБанк" обновил данные в шаблонах оплаты коммунальных услуг, и в "Приват24" отображалось уже новое название улицы, однако оно снова исчезло.

Некоторые клиенты "ПриватБанка" столкнулись с трудностями при оплате коммунальных услуг из-за смены названий улиц в рамках декоммунизации, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает сайт Минфин, где украинцы оставляют отзывы о работе банков. Оказалось, что в мобильном приложении "Приват24" новые названия могут не обновиться, что делает невозможным проведение платежей.

Один из клиентов "ПриватБанка" рассказал, что более двух лет назад Днепровский городской совет переименовал ряд улиц. Впоследствии "ПриватБанк" обновил данные в шаблонах оплаты коммунальных услуг, и в "Приват24" отображалось уже новое название улицы.

Как подчеркивает Політека, в январе 2025 года шаблон для оплаты газа НАК "Нафтогаз Украины" внезапно исчез. При попытке добавить его снова клиент "ПриватБанка" увидел в приложении только старое название улицы, а новое не отображалось. В то же время при поиске по номеру учетного счета в деталях указывался уже переименованный адрес.

С этой проблемой мужчина обратился в службу поддержки "ПриватБанка". Там зарегистрировали обращение и объяснили, что переименование происходит на основе горсовета. Для внесения изменений клиенту было предложено предоставить соответствующий документ.

Мужчину удивило, что "ПриватБанк" перевел решение вопроса на него, хотя раньше новый адрес уже был в приложении, а также его легко можно найти в интернете.

"Удивительно — ПриватБанк просит меня подтвердить то, что: а) они уже сделали (с шаблоном), б) гуглиться за 1 мин. Переспрашиваю у банка, а на каком основании переименован шаблон (обращение 227868734) и, чудо, банк предоставляет номер решения горсовета!", – возмутился клиент "ПриватБанка".

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