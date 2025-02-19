Участница четырнадцатого сезона "Мастер Шеф" Елизавета Украинец показала, как приготовить вкусные и сочные рубленые котлеты из куриной печени, сообщает Политека.
"Я готовила на пол порции, вам даю грамовки на порцию. Получится примерно 20 шт.", – отметила звезда "Мастер Шеф".
Чтобы приготовить вкусные и нежные рубленые котлеты из печени, как сообщает Политека, звезда "Мастер Шеф" Елизавета Украинец берет следующие ингредиенты:
- печень куриная – 600 г
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- яйца – 2 шт.
- мука – 4-5 ст.л.
- соль и молотый перец – по вкусу
Печень звезда "Мастер Шеф" сначала промывает и зачищает от пленки. После этого печень для котлет нарезаем маленькими кубиками.
Лук нарезаем на мелкие кубики, морковь натираем на крупной терке. Обжариваем лук с морковью на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла.
К нарезанной печени добавляем зажарку, яйца, сметану, муку, соль и молотый перец по вкусу, хорошо все перемешиваем.
Звезда "Мастер Шеф" ложкой выкладывает печеночную массу на разогретую сковороду с достаточным количеством растительного масла и жарит котлеты с обеих сторон до золотистой корочки и готовности.
Подавать печеночные котлеты можно со сметаной или соусом на ее основе, а также посыпав мелко нарезанной зеленью.
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