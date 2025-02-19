Печень – это очень полезный и доступный продукт, и чтобы есть ее с удовольствием, рекомендуем приготовить вкуснейшие котлеты по рецепту звезды "Мастер Шеф".

Участница четырнадцатого сезона "Мастер Шеф" Елизавета Украинец показала, как приготовить вкусные и сочные рубленые котлеты из куриной печени, сообщает Политека.

"Я готовила на пол порции, вам даю грамовки на порцию. Получится примерно 20 шт.", – отметила звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить вкусные и нежные рубленые котлеты из печени, как сообщает Политека, звезда "Мастер Шеф" Елизавета Украинец берет следующие ингредиенты:

печень куриная – 600 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сметана – 2 ст.л.

яйца – 2 шт.

мука – 4-5 ст.л.

соль и молотый перец – по вкусу

Печень звезда "Мастер Шеф" сначала промывает и зачищает от пленки. После этого печень для котлет нарезаем маленькими кубиками.

Лук нарезаем на мелкие кубики, морковь натираем на крупной терке. Обжариваем лук с морковью на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла.

К нарезанной печени добавляем зажарку, яйца, сметану, муку, соль и молотый перец по вкусу, хорошо все перемешиваем.

Звезда "Мастер Шеф" ложкой выкладывает печеночную массу на разогретую сковороду с достаточным количеством растительного масла и жарит котлеты с обеих сторон до золотистой корочки и готовности.

Подавать печеночные котлеты можно со сметаной или соусом на ее основе, а также посыпав мелко нарезанной зеленью.

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