Украинцам рассказали, как можно быстро восстановить номер Киевстар, если украли телефон.

Прежде чем узнать, как восстановить номер Киевстар, если украли телефон, сообщите о похищении своему мобильному оператору, передает Politeka.net.

Обратитесь к оператору мобильной связи и сообщите о краже телефона.

Специалисты заблокируют SIM-карту на украденном телефоне, чтобы у злоумышленников не было к ней доступа.

Для клиентов Киевстар это номер 466, в пределах сети Киевстар или 0800-300-466 из номеров других операторов.

Как передает Политека, если в у вас украли телефон, немедленно заблокируйте его через удаленное управление.

Для Android-устройств это можно сделать через Find My Device на веб-сайте Google, а для iPhone — через Find My iPhone на iCloud - эти действия помогут защитить ваши данные от мошенников.

Восстановите номер Киевстар, даже если украли телефон.

Если вы переносили номер на киевстар от другого оператора, после аннулирования такого номера, восстановить его невозможно — перенесенный номер возвращается к предыдущему оператору в течение 24 часов.

Как восстановить номер Киевстар, если украли телефон? Обратитесь в магазин Киевстар.

Восстановить номер Киевстар можно если с момента его закрытия прошло до 90 дней.

Если больше 90 дней, восстановить номер Киевстар можно при условии, что его не используют другие клиенты.

Также, если абонент Киевстар потерял телефон или повредил SIM-карту, не обязательно обращаться за заменой в магазин. Абонент Киевстар может купить стартовый пакет и присвоить старый номер новой SIM-карте.

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Напомним Politeka ранее писала, что в "Киевстар" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

Также Politeka сообщала, Киевстар приостановил работу важных услуг: что нужно знать абонентам.

Кроме того, Politeka информировала, что Киевстар аннулирует номера некоторых абонентов: названа причина и кто под угрозой.