Абоненты Киевстара могут дозвониться оператору по короткому, прямому номеру.

Набрав по телефону с консультантом, можно решить ряд вопросов, узнайте, как дозвониться оператору Киевстар, назван прямой номер, передает Politeka.net.

Абоненты Киевстара могут дозвониться оператору по прямому номеру 466.

Как передает Политека, есть алгоритм действий, чтобы дозвониться оператору Киевстар:

Нажмите два, чтобы попасть в главное меню.

Затем 1 для получения информации по номеру, после чего 9 для получения поддержки.

Нажмите 4 для разговора с оператором мобильного оператора Киевстар.

Ожидайте соединения с оператором Киевстар.

Ваш звонок к оператору Киевстар будет бесплатным и время разговора с не ограничено.

Кроме прямого номера, можно дозвониться оператору Киевстар несколькими простыми способами, они могут стать альтернативной звонку.

Напишите в онлайн чате и сделайте запрос о звонке оператора Киевстар на ваш номер.

Чтобы сделать это, зайдите на сайт Киевстар, в правом нижнем углу найдите окно помощника, напишите запрос и ждите звонка.

Позвонить на номер горячей линии Киевстар.

Для того, чтобы дозвониться оператору Киевстар, можно позвонить с городского номера бесплатно по такому номеру 0 800 300 460.

Можно воспользоваться онлайн-чатом на сайте Киевстар или в мессенджерах Viber или Telegram, вам проконсультирует робот по имени Зоряна.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka ранее писала, что в "Киевстар" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

Также Politeka сообщала, Киевстар приостановил работу важных услуг: что нужно знать абонентам.

Кроме того, Politeka информировала, что Киевстар аннулирует номера некоторых абонентов: названа причина и кто под угрозой.