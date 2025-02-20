В Украине для лиц, которые получили травмы на производстве, предусмотрено право на одноразовую выплату помощи, ее размер может достигать 56 тысяч гривен.

В Украине есть специальные социальные выплаты для лиц, потерявших трудоспособность из-за несчастного случая на производстве, сообщает Politeka.net.

Как сообщает ПФУ, если травма привела к полной потере профессиональной трудоспособности, пострадавший может получить единовременную помощь от государства. Выплата составляет 56 тысяч гривен, и ее можно получить в течение месяца после подтверждения факта потери трудоспособности из расследования.

Размер пособия зависит от степени потери трудоспособности. Например, если потеря трудоспособности составляет 100%, потерпевший получает выплату, равную семи минимальным заработным платам, определенным на момент подтверждения права на выплату. По состоянию на 1 января 2025 года минимальная заработная плата в Украине составляет 8 000 гривен, следовательно, максимальный размер пособия при полной потере трудоспособности составит 56 000 гривен (8 000 грн х 7), сообщает Политека.

Если же в результате несчастного случая на производстве погиб человек, пособие выплачивается родственникам умершего. Выплату также следует получить в течение месяца после смерти потерпевшего. Ее размер равняется 40 размерам минимальной заработной платы, что на момент смерти составляет 320 000 гривен (8 000 грн х 40).

Важно отметить, что сумма выплаты может быть уменьшена, если в ходе расследования установлено, что травмирование произошло не только из-за невыполнения работодателем норм безопасности, но и из-за нарушения пострадавшим лицом требований охраны труда. В таком случае выплата может быть уменьшена не более чем на 50%.

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