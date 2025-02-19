Украинцам рассказали, как понять, что твой номер заблокирован, названы способы для iтелефонов Phone и Android.

Есть несколько способов, которые вы можете предпринять, чтобы попытаться понять, заблокирован ли ваш номер телефона, не спрашивая об этом напрямую у человека, передает Politeka.net.

Узнать, заблокировал ли кто-то ваш номер, зависит от типа вашего телефона. Ни iPhone, ни Android не имеют функции, которая сообщит вам, заблокирован ли ваш номер.

Как понять, что твой номер заблокирован:

Как передает Политека, самый очевидный и простой способ определить, заблокирован ли ваш номер телефона, — это воспользоваться другим телефоном и попытаться позвонить человеку, который, как вы подозреваете, вас заблокировал.

Как понять на iPhone, что твой номер заблокирован?

Если у вас есть iPhone и человек, который, как вы подозреваете, заблокировал ваш номер, также владеет iPhone, есть несколько дополнительных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы узнать, заблокированы ли вы. Один из способов — отправить iMessage.

Если вы отправляете сообщение как обычное SMS в зеленом текстовом окне и не получаете уведомление «Доставлено», а вместо этого получаете уведомление, похожее на «Сообщение не доставлено» или вообще никакого сообщения, это означает, что вас, вероятно, заблокировали.

Как понять на Android, что твой номер заблокирован?

Есть способ, с помощью которого вы можете попробовать узнать, заблокировал ли кто-то ваш номер на Android, не звоня ему.

Вы можете увидеть, что произойдет, если удалить контакт этого человека из своего телефона. Если вы удалите его контакт, а затем попытаетесь найти его имя в контактах, и он появится в качестве предлагаемого контакта, это означает, что он, вероятно, не заблокировал вас.

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Напомним, Politeka ранее писала, что в "Киевстаре" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

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Кроме того, Politeka информировала, что Киевстар аннулирует номера некоторых абонентов: названа причина и кто под угрозой.