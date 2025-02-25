Члены семей участников боевых действий (УБД) в Украине имеют право на льготы и скидки от государства, а чтобы воспользоваться ими – следует обратиться в Пенсионный фонд и предоставить соответствующие документы.

В Украине члены семей участников боевых действий имеют право на ряд льгот , включающих финансовую помощь, скидки на коммунальные услуги, медицинские услуги и другие социальные гарантии, сообщает Politeka.net.

Как информируют в Пенсионном фонде Украины, для получения этих привилегий родственники УБД должны быть внесены в специальный Реестр льготников, который ведет ПФУ.

К членам семьи участника боевых действий относятся: супруга (супруг) и их несовершеннолетние дети (до 18 лет); холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы, а также лица с инвалидностью I группы; лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью в результате войны I группы, при условии, что такое лицо не состоит в браке; нетрудоспособные родители участника боевых действий; лица, находящиеся на попечении или попечительстве УБД и проживающие вместе с ним, сообщает Политека.

Чтобы стать льготником, родственники должны подать в Пенсионный фонд следующие документы: заявление на включение в Реестр льготников; копии документов, подтверждающих родственную связь с участником боевых действий; копии документов, подтверждающих право на льготы. Вместо документов, подтверждающих родственную связь, можно представить копии документов, удостоверяющих законность представления интересов льготника.

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