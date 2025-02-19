Цены на голубое топливо могут существенно повыситься , что чревато экономическими потерями для крупных предприятий, в том числе металлургических, сообщает Politeka.net.

Как сообщает GMK Center, проблемы с газом в Украине набирают обороты. По состоянию на начало 2025 г. уровень заполнения подземных газовых хранилищ страны составлял лишь 8,9%. Это гораздо ниже необходимых запасов для стабильного прохождения отопительного сезона. В результате Украина может столкнуться с дефицитом газа и ростом цен, что будет иметь серьезные последствия для экономики, особенно для промышленности, сообщает Политека.

В частности, увеличение стоимости газа повлияет на работу таких предприятий, как "Запорожсталь", где потребление газа значительно. Уже сейчас из-за дефицита ресурсов и повышения цен на европейских рынках газ для промышленных предприятий может подорожать, что увеличит затраты на производство и снизит конкурентоспособность.

В 2024 году в Украине добыто 19,1 миллиарда кубометров газа, что на 2,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако этот объем не может покрыть растущий спрос из-за низких запасов в подземных хранилищах. По словам министра энергетики, до конца 2025 года Украине необходимо дополнительно 1 млрд кубометров газа, чтобы обеспечить стабильную работу энергетической инфраструктуры и промышленности.

"На фоне явного падения собственной добычи в случае форс-мажора спасет только импорт. Если в ближайшей перспективе ударят морозы, в течение которых на пике потребления Украина может сжигать до 150 млн куб. м в сутки, то может встать вопрос ограничения потребителей – промышленных и коммунальных предприятий, а также уменьшение мощности ТЭЦ", – пишут в GMK Center.

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