В Киевстаре рассказали, что влияет на скорость, и почему плохой интернет на телефоне.

У мобильного оператора рассказали, почему плохой интернет Киевстар на телефоне и что делать, чтобы ускорить его, передает Politeka.net.

В компании Киевстар сообщили, что используют все технические возможности для обеспечения бесперебойной работы базовых станций в условиях отключения электроэнергии из-за аварий или плановых работ

Почему плохой интернет Киевстар на телефоне:

По условиям некоторых тарифных планов Киевстар после использования предельного количества нетарифицируемого трафика в день/месяц скорость интернета Киевстар снижается до 32 Кбит/с.

Скорость Интернета Киевстар зависит как от работы сети, так и от возможностей ресурса, к которому вы хотите получить доступ. Речь идет о большом количестве посетителей сайта, что уменьшает скорость загрузки, передает Политика.

В Киевстаре также рекомендуют перезагрузить телефон и воспользоваться интернетом позже.

Для получения доступа к интернету Киевстар при отключении света, нужно выполнить несколько шагов, подключить кабель к ноутбуку или другому устройству, заживить роутер источником резервного или раздавать интернет через Wi-Fi.

Кроме того, при отключении связи или отсутствии сигнала сети Киевстар советует временно ограничить использование потребляющих много ресурсов сети услуг.

По возможности перейти на другого оператора Киевстар, у которого сейчас работает связь.

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Напомним, Politeka ранее писала, что в "Киевстаре" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

Также Politeka сообщала, что Киевстар приостановил работу важных услуг: нужно знать абонентам.

Кроме того, Politeka информировала, что Киевстар аннулирует номера некоторых абонентов: названа причина и кто под угрозой.