В Украине есть возможность получить невыплаченную пенсию умершего родственника и процесс получения этой помощи прост, но все же требует определенных документов.

Украинцы, у которых умер родственник и оставил недополученную пенсию , могут получить эти уплаты, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины, сообщает Politeka.net.

Как сообщает портал "Действие", сделать это можно как в отделении, так и онлайн через портал ПФУ.

Пакет документов для подачи заявки: свидетельство о смерти пенсионера; паспорт или другой документ, подтверждающий личность заявителя; документы, подтверждающие родственные связи с умершим; реквизиты банковского счёта получателя. Если вы совместно проживали с пенсионером на момент его смерти, нужно предоставить подтверждающий это документ. Также, если умерший содержал нетрудоспособных родственников, это нужно подтвердить, сообщает Политека.

Заявление можно подать как офлайн, так и онлайн. В обоих случаях после подачи заявки необходимо прикрепить все документы. Если вы подаете заявление онлайн, нужно авторизироваться на вебпортале ПФУ, выбрать раздел "О пенсионном обеспечении" и нажать на вкладку "Заявление на выплату недополученной пенсии". Затем заполняете форму и загружаете сканированные копии документов. После подачи заявления его регистрация в ПФУ является подтверждением даты обращения.

Как выплачивается недополученная пенсия

Выплаты перечисляются на текущий банковский счет заявителя. Если счета нет, можно получить выплату через международную платежную систему "Быстрая копейка" в любом отделении Сбербанка, указав паспорт и идентификационный код.

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