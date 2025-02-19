Как восстановить сим-карту Киевстар за границей, появилась пошаговая инструкция, чтобы общаться с близкими.

Украинский номер Киевстар можно приобрести за границей, также можно восстановить сим-карту за границей, передает Politeka.net.

Чтобы восстановить сим-карту Киевстар за границей, воспользуйтесь функцией eSIM - она позволяет отказаться от физической SIM-карты.

Виртуальная сим-карта Киевстар дает возможность владельцам использовать в одном смартфоне до десяти номеров и работает на гаджетах без слотов для SIM-карт.

Как передает Политека, карту eSIM от Киевстар нельзя повредить, потерять или вытащить из телефона, что дополнительно защищает карту от злоумышленников.

Для того чтобы начать использовать eSIM на своем устройстве, вам нужно иметь стартовый пакет eSim Киевстар.

Следующим шагом загрузите eSim в телефон через настройки например в приложении на телефонах iOS или Android.

Чтобы восстановить сим-карту Киевстар за границей, активируйте стартовый пакет Киевстар.

Активация сим-карты Киевстар в смартфоне произойдет без сложных операций.

Достаточно установить сим-карту в телефон, ввести пин-код с пластиковой основной карты и дождаться подключения к сети.

Заработает новая сим-карта не только в Украине, в роуминге карта работает так же.

Сим-карта Киевстар активируется автоматически, для этого нужно позвонить на любой номер Киевстар.

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Напомним Politeka ранее писала, что в "Киевстар" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

Также Politeka сообщала, Киевстар приостановил работу важных услуг: что нужно знать абонентам.

Кроме того, Politeka информировала, что Киевстар аннулирует номера некоторых абонентов: названа причина и кто под угрозой.