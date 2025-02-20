Объем денег на счетах у предприятий составляет 2 триллиона 725 миллиардов гривен, сообщает Politeka.net.

В Национальном банке Украины объяснили, почему произошло такое сокращение и какие факторы на это повлияли.

Это уменьшение является частью сезонного колебания, обычно наблюдаемого в первые месяцы года. Традиционно в конце календарного года бизнесы активно накапливают денежные средства, а с началом нового года осуществляют платежи, в том числе уплачивают годовые налоги и сборы. Эти сезонные факторы влияют на отток денежных средств с банковских счетов бизнеса, сообщает Политека.

В то же время на счетах физических лиц ситуация выглядит более стабильно. В объеме гривневых средств на счетах населения в январе 2025 года наблюдался незначительный рост – на 0,1%. Это показывает противоположную тенденцию по сравнению с прошлым годом, когда в январе был отток средств.

Несмотря на столь сезонные колебания, эксперты НБУ уверяют, что эти изменения не влияют на ликвидность банковской системы. Все характеристики остаются на достаточном уровне для обеспечения стабильности. В 2024 году на счетах физических лиц объем средств вырос на 12%, а на счетах предприятий – на 19%. Такой положительный тренд продолжится и в 2025 году, в частности, благодаря ожидаемому росту вложений клиентов.

На начало февраля 2025 года общая сумма гривневых средств на счетах клиентов украинских банков составила 1 триллион 800 миллиардов гривен. По сравнению с периодом до полномасштабного вторжения этот показатель удвоился, что свидетельствует об улучшении финансового положения в условиях войны.

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