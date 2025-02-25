Новые условия оформления субсидии имеют несколько важных нюансов, которые могут привести к тому, что некоторые ВПЛ не получат поддержки от государства, сообщает Politeka.net.

Как информируют в Пенсионном фонде Украины, одним из главных ограничений является то, что подать документы на онлайн субсидию можно только в том случае, если переселенец и арендодатель живут в разных городах. Если они проживают в одном населенном пункте, подача документов через Интернет становится невозможной. Это создает трудности для людей, которые по обстоятельствам, связанным с войной или состоянием здоровья, не могут физически посетить соответствующие учреждения, сообщает Политека.

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Кроме того, для оформления субсидии необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) как у переселенца, так и у арендодателя.

Процесс получения субсидии выглядит так: переселенец входит в свой личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда Украины; заполняет онлайн-заявление и договор аренды, прикрепляя все необходимые документы. После этого документы передаются арендодателю, который проверяет их правильность и подписывает электронную подпись. Переселенец подписывает документы своей электронной подписью и отправляет их на рассмотрение в Пенсионный фонд.

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Если хотя бы одна из сторон соглашения не имеет электронной подписи, процесс оформления субсидии становится невозможен.

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