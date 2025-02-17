Назначение и выплата пенсии украинцам, проживающим за границей, производятся в соответствии с украинским пенсионным законодательством.

Правительство утвердило новые правила выплаты пенсий украинцам, находящимся за пределами страны, сообщает Politeka.net .

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Новый порядок выплат пенсий украинцам за границей

Согласно новым правилам, пенсии украинцам, живущим за границей, будут начисляться в соответствии с действующим пенсионным законодательством, в частности, Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Кроме того, предусмотрена выплата компенсации за несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания, повлекшие потерю трудоспособности, сообщает Политека.

Изменения для жителей Крыма и временно оккупированных территорий

Правительство отменило порядок выплаты пенсий и социальных услуг гражданам Украины, проживающим на территории Крыма. Кроме этого, были установлены четкие сроки для назначения пенсии тем украинцам, которые не могут подать заявку из-за пребывания на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Изменения в механизме выплаты пенсий и пособий

Еще одной новацией стала корректировка процедуры выплаты пенсии и денежной помощи через текущие банковские счета, упрощающие доступ к этим выплатам для граждан, находящихся за границей.

Правовое регулирование выплат

Назначение и выплата пенсии украинцам, проживающим за границей, осуществляются в соответствии с украинским пенсионным законодательством, включающим упомянутый закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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