Инфляция, проблемы в энергетике и девальвация гривны - традиционно повлекут за собой существенное подорожание продуктов в Украине.

Украинцы должны готовиться к существенным изменениям в ценах на продукты в 2025 году, сообщает Politeka.net.

По словам Олега Пендзина, исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, больше всего подорожают товары из более низкого ценового сегмента.

В частности, речь идет о таких продуктах, как хлеб, овощи и крупы. Эти категории товаров становятся основными для людей с меньшими доходами, что в условиях замороженных социальных выплат лишь усиливает спрос на бюджетные продукты. В результате ожидается подорожание базовых продуктов питания, составляющих значительную часть потребительской корзины. Как отмечает Пендзин, в 2024 году инфляция превысила 12%, а стоимость потребительской корзины выросла на 14%. Уже в 2025 году аналитики прогнозируют дальнейший рост цен, в том числе хлеб, картофель, крупы и овощи, сообщает Политека.

Между тем мясо, молочные продукты и сыры хотя и будут дорожать, однако это произойдет медленнее. Несмотря на начало весеннего сезона цены на тепличные овощи остаются высокими. Стоимость первых огурцов и помидоров варьируется в пределах 80-120 грн/кг. Прогнозируется, что в первые недели весны цены будут оставаться на таком уровне, однако ближе к лету можно ожидать снижения стоимости, когда предложение на рынке вырастет. Однако, даже после этого, основные продукты будут продолжать дорожать, особенно в контексте экономической нестабильности в стране.

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