Цены на овощи в Украине меняются с каждой неделей и сейчас украинцы могут увидеть изменения стоимости таких продуктов, как помидоры, огурцы, сладкий перец и зелень.

На прошлой неделе в Украине произошли изменения цен на овощи и фрукты, являющиеся базовыми продуктами для украинских семей, сообщает Politeka.net.

По данным аналитиков проекта EastFruit, основной причиной изменения цен на помидоры стало снижение запасов импортных томатов. Это позволило продавцам снизить стоимость помидоров с 85–90 грн за килограмм до 75–80 грн.

Не менее интересные перемены произошли и со сладким перцем. Его цена также снизилась, уменьшив нижний ценовой предел со 140 до 135 грн за килограмм. То есть, этот овощ стал более доступным для покупателей. В то же время цены на огурцы продолжили расти, причем повышение произошло уже вторую неделю подряд. Если раньше этот салатный овощ стоил от 85 до 140 грн/кг, то теперь его просят уже 95-140 грн, сообщает Политека.

Зелень, в том числе укроп и петрушка, подешевела. Это позволило снизить верхний ценовой предел для этой категории продуктов с 300 до 250 грн за килограмм. А вот цена на зеленый лук выросла. Ее нижний ценовой предел поднялся с 80 до 100 грн за килограмм.

Что касается фруктов, то цены тоже изменились разнонаправленно. Яблоки из-за ухудшения качества в хранилищах подешевели, и теперь их можно купить по цене от 30 грн за килограмм, что на 5 грн меньше, чем было раньше. В то же время виноград из-за ограниченного предложения стал дороже. Его цена поднялась со 165–180 грн до 180–250 грн за килограмм. Мандарины также стали более дорогими – их цена выросла с 55-125 грн до 60-145 грн за килограмм. Не обошлось без изменений и по киви, цена на которые также поднялась – со 100-105 грн до 105-270 грн за килограмм.

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