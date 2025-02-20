Рецепт закуски из пекинской капусты станет вашим спасителем, если вам нужно будет приготовить что-нибудь вкусное и одновременно простое.

Закуска из пекинской капусты очень легка в приготовлении и точно станет любимым блюдом среди ваших гостей, пишет Politeka.net .

Фудблогерка Мария Новаковская поделилась рецептом простых тарталеток с пекинской капустой, тунцом и овощами, которые не только вкусны, но выглядят очень аппетитно.

Чтобы приготовить закуску из пекинской капусты, следует подготовить следующие ингредиенты: т арталетки (можно купить готовые или испечь самостоятельно), 1/2 пекинской капусты, 2 банки тунца, 1 помидор, 1 огурец, консервированная кукуруза, майонезный соус или майонез, соль и перец по вкусу, сообщает Политека.

Чтобы приготовить тарталетки на дому, смешайте 200 г майонезного соуса, 1 ч.л соли, 1 ч.л кетчупа, 5 г разрыхлителя и 300 г муки. Оставьте тесто в холодильнике на 20 минут, а затем печь при температуре 180°C в течение 18-25 минут.

Приготовление закуски из пекинской капусты.

Для начинки из тунца слейте растительное масло, добавьте 1 ст.л майонеза или постного майонезного соуса, соль и перец, хорошо перемешайте. Пекинскую капусту рвите на небольшие кусочки и выкладывайте в тарталетки. Выкладывайте начинку из тунца, а сверху украсьте консервированной кукурузой, огурцом и очищенным от мякоти помидором.

Эту закуску с пекинской капустой можно готовить через несколько минут, и она обязательно исчезнет из тарелки первой!

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