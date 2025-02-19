Стоимость некоторых сортов яблок может достигать 42 грн за килограмм, поэтому важно знать, где найти лучшее предложение.

Яблоки — один из самых популярных фруктов в украинских семьях, однако не все знают, где можно приобрести эти вкусные плоды по выгодной цене , сообщает Politeka.net .

По данным "Минфина", средняя цена на яблоко в украинских супермаркетах 17 февраля составляет 38,13 грн за килограмм. Однако есть возможность найти яблоки по достаточно более низкой цене, если правильно выбрать магазин.

Где можно купить яблоко по самой выгодной цене?

Novus предлагает яблоко за 33,99 грн за килограмм – одно из лучших предложений на рынке.

У Fozzy можно найти яблоко по акции по рекордно низкой цене – всего 24,90 грн за килограмм.

В Varus яблоки стоят 27,90 грн, а в АТБ — 29,89 грн, что также хорошие варианты для покупателей, которые хотят сэкономить.

В Сильпо яблоки обойдутся за 37,00 грн за килограмм, а в Метро – за 41,50 грн, сообщает Политека.

Какие самые дешевые яблоки?

Особого внимания заслуживают сорта яблок, такой как Айдаред . За килограмм этого сорта в Varus достаточно заплатить 36,90 грн., что является наиболее выгодной ценой для этого яблока. У Fozzy и АТБ цены на Айдаред колеблются от 37,90 до 37,95 грн, а в Сильпо – 40,00 грн.

Итак, где найти дешевые яблоки в Украине

Самая выгодная цена на украинские яблоки — в сети Fozzy , где за килограмм фруктов можно заплатить всего 24,90 грн. Если вы ищете яблоки сорта Айдаред , лучшая цена в Varus - 36,90 грн за килограмм.

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