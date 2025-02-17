В Украине начали отменять аварийные отключения света, узнайте, будут ли графики завтра, 18 февраля.

В Украине в понедельник, 17 февраля, применялись аварийные графики отключения электроэнергии, будут ли ограничения света 18 февраля, передает Politeka.net.

Как сообщали в ДТЭК, экстренные отключения света были отменены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, но в случае изменения ситуации, в частности 18 февраля, - об этом предупредят отдельно.

Экстренные отключения света были отменены в Кропивницком.

Как передает Политека, в "Укрэнерго" уточнили, что примененные аварийные отключения 17 февраля в отдельных регионах были отменены.

Важно отметить, что в последние несколько месяцев вражеская армия нанесла удары по энергетической системе Украины. Украинская инфраструктура была атакована десятками ракет различных типов и сотнями ударных дронов.

Кроме того, ожидается, что сильные морозы нужно ждать в период с 18 по 22 февраля, днем столбики термометров будут опускаться до отметок -4…-8 градусов, ночью будет примерно -8…-12 градусов.

В Карпатах в ночное время стоит ожидать до -18.

На Криворожье будут введены графики отключения света с 17 по 21 февраля.

Об этом говорится в Telegram-канале Центральной энергетической компании.

Речь идет об отключении света для ремонтных работ.

Графики отключения света на Криворожье:

17 февраля с 08:00 до 17:00 в селе Новомайское:

улица Виноградная: 37, 41, 43-53, 55, 56, 60-63, 66, 69;

улица Вишневая: 1-5;

улица Николая Кобца: 1.

18 февраля с 08:00 до 17:00 в селе Новомайское:

улица Виноградная: 1, 1А, 3, 5-7, 9-16, 18-28, 31-33, 35, 36, 38, 40;

улица Восточная.

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