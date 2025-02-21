«Киевстар» предупредил своих абонентов о возможности потерять свои номера из-за аннулирования, которое может произойти в нескольких случаях.

Клиенты компании «Киевстар» должны быть осторожны, ведь потеря номера может произойти даже без предварительного уведомления, пишет Politeka.net .

Не так давно на официальной странице «Киевстар» в Facebook появилась жалоба от пользователя, более 20 лет являвшегося абонентом компании.

«Клиент проживает за границей, пользуется номером редко, обнаружил, что семерка не регистрируется, когда понадобилась. Оказалось, «Киевстар» аннулировал номер в декабре, не посылая никаких сообщений. Или вообще были сообщения, поддержка – сказать не может. Телефон не выключался и лежал на зарядке в столе», - рассказал мужчина.

По его словам, при проверке срока действия номера через приложение «Мой Киевстар» отмечено, что номер имеет действие до середины 2024 года. Однако, по факту, при попытке восстановить номер клиент получил отказ. Компания предложила купить номер заново, когда он станет доступным в онлайн магазине, стоимость подобных составляла 2000 грн. Однако абонент отказался платить за старый номер и сообщил, что рассматривает возможность перейти к другому оператору, сообщает Политека.

Представители «Киевстар» подтвердили, что такой случай не единичный и что номера могут быть аннулированы. При этом компания отмечает, что перед аннулированием абонент получает SMS-сообщение за месяц до прекращения действия номера. После этого еще есть месяц на восстановление номера, но только при условии пополнения счета. Если этого не сделать, номер становится недоступным для восстановления.

Согласно политике компании, по истечении срока действия номера «Киевстар» имеет право использовать такие номера для новых стартовых пакетов.

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