Рост цены на энергоносители заставляет многих украинцев искать способы снизить расходы на газ, сообщает Politeka.net .
Актуальные тарифы на газ можно проверить на сайте Минфина .
Вот пять простых и проверенных советов, максимально уменьшающих потребление газа и помогающих уменьшить расходы на газ.
1. Оптимизируйте работу отопительной системы
Регулировка температуры воды: Снижение температуры на 1°C может привести к существенной экономии. Рекомендованная температура – 18–21°C для жилых комнат.
Установите программированный термостат : Он автоматически снижает температуру ночью или в ваше отсутствие, уменьшая потребление газа.
2. Улучшить энергоэффективность дома
Инвестируйте в утепление : Теплоизоляция стен и крыши поможет сохранить тепло и уменьшить расход газа.
Замена старых окон и дверей : Энергоэффективные окна и двери помогают избежать потерь тепла, сообщает Политика.
3. Обновите газовое оборудование
Регулярное обслуживание котла : Чистка и настройка котла повышают его эффективность и уменьшают расход газа.
Замените старый котел: Современные конденсационные котлы потребляют меньше газа при той же теплоотдаче.
4. Используйте альтернативные источники энергии
Установите солнечные коллекторы : Они обеспечивают горячую воду в теплое время года, уменьшая нагрузку на газовый котел.
Рассмотрите тепловые насосы : Они используют энергию окружающей среды, что существенно снижает потребление газа.
5. Простое бытовое сокращение расходов
Закрывайте шторы и двери : Это поможет удерживать тепло в комнатах, уменьшая потребление дополнительного отопления.
Готовьте эффективно : Использование крышек на посуде уменьшает время приготовления и потребления газа.
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