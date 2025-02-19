С начала полномасштабного вторжения многие украинцы нашли убежище в Польше , однако сейчас происходят изменения, которые могут лишить некоторых украинцев выплат в этой стране, сообщает Politeka.net .

Почему некоторые украинцы в Польше останутся без выплат на детей, пишет Euractiv .

Программа "Семья 500+" и кто может получить помощь?

Иностранцы, легально находящиеся в Польше, имеют право на ежемесячные выплаты на детей в рамках программы "Семья 500+" размером 800 злотых (около 8 345 грн). Это поддерживает граждан не только ЕС, но и Украины, Белоруссии, Вьетнама и России. В 2024 году помощь получили 509 000 детей-иностранцев, на 70 000 меньше, чем в прошлом году.

Сейчас иностранцы с картой "доступ к рынку труда" могут получить эти выплаты вне зависимости от статуса занятости. Однако ситуация может измениться, сообщает Политека.

Кто может остаться без выплаты?

Дональд Туск предлагает изменить правила оказания помощи, введя требования обязательного трудоустройства претендентов. Эта инициатива вызвала разногласия в правительстве. По опросу United Surveys, 85,9% поляки поддерживают ограничение выплаты только на трудоустроенных иностранцев.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский предложил ввести помощь только для тех, кто работает и платит налоги в Польше. Туск поддержал эту идею, и правительство работает над ее внедрением.

Мигранты важны для экономики Польши

Михал Кобоско, член Европарламента, отмечает трудности, с которыми сталкиваются многие украинские семьи, где дети часто заботятся о бабушке или матери-одиночке, которые не могут работать. Он также подчеркивает, что украинские мигранты активно поддерживают польскую экономику, занимая рабочие места, на которых не хватает местных работников.

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