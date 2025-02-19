Претенденты на выплату надбавки к пенсии пройдут автоматическую проверку и дополнительные документы подавать не нужно.

Часть пенсионеров имеют право на доплату к пенсии в размере 2361 грн ежемесячно, надбавка будет начисляться вместе с основной пенсией, но ее получат только те, кто отвечает определенным условиям, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает "Уряд online".

Прибавка к пенсии доступна для лиц, которые:

Проживают в зоне обязательного отселения или зоне гарантированного добровольного отселения;

Находились в этих зонах до аварии (до 26 апреля 1986 г.) или переехали туда до 1 января 1993 г.;

Имеют статус пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы и соответствующее удостоверение.

Важно: работающие пенсионеры или не имеющие статуса пострадавшего лица не могут получить надбавку к пенсии, сообщает Політека.

Претенденты на выплату надбавки к пенсии пройдут автоматическую проверку и дополнительные документы подавать не нужно. Госмиграционная служба проверит, действительно ли человек постоянно проживал в зоне загрязнения, что позволит начислить доплату.

Информация о пострадавших от Чернобыльской катастрофы должна быть внесена в Единый государственный реестр. Если данные отсутствуют в реестре или в соответствующих системах, пенсионеры могут обратиться в местное отделение Госмиграционной службы, предоставляя документы, подтверждающие их проживание в зоне отселения в период с 1986 по 1993 год (например, паспорт или домовая книга).

В случае если все данные есть, а надбавку к пенсии не начисляют, необходимо обратиться в Пенсионный фонд для выяснения причин.

Надбавка к пенсии в размере 2361 грн в месяц будет начисляться ежемесячно вместе с основной пенсией и будет поступать на тот же счет.

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