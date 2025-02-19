Увеличение пенсии будет учтено только после предоставления отчетности от страхователя за I квартал года.

В марте 2025 года в Украине состоится очередное повышение пенсии , но не все пенсионеры почувствуют изменения сразу, сообщает Politeka.net .

Некоторым украинцам пенсия начинает увеличаться только в апреле, информируют в ПФУ.

Повышение пенсии коснется работающих пенсионеров. Перерасчет пенсии для этой категории граждан производится автоматически с 1 апреля. Перерасчет будет произведен с учетом только того страхового стажа, который был приобретен после назначения (или предварительного перерасчета) пенсии, или, при необходимости, с учетом как стажа, так и заработной платы, полученных после назначения (или предварительного).

Пенсия работающих пенсионеров будет перечислена автоматически, если по состоянию на февраль текущего года пенсионер получил хотя бы 2 года страхового стажа. В случае наличия дополнительного стажа, полученного позже, нужно будет подать соответствующее заявление в ПФУ, сообщает Политика.

Однако не все пенсионеры ощутят повышение сразу. Увеличение пенсии будет учтено только после предоставления отчетности от страхователя за I квартал года. Поэтому начисление доплат произойдет только в июне. Получающие повышение получают одноразовую доплату за три месяца сразу, что компенсирует задержку в начислениях.

Следовательно, пенсия вырастет не сразу, а с задержкой для некоторых категорий пенсионеров.

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