Индексация пенсий в марте вряд ли позволят выйти из-за пределов бедности многим пожилым людям в Украине, сообщает Politeka.net.

С целью улучшения финансового состояния граждан группа депутатов Верховной Рады зарегистрировала новый законопроект, предусматривающий пересмотр и повышение минимальных пенсий, заработных плат и прожиточного минимума на 2025 год.

Согласно пояснительной записке к законопроекту от 3 февраля 2025 № 2462, в "Государственном бюджете Украины на 2025 год" минимальная заработная плата с 1 января будет оставаться на уровне 8 000 грн. Также согласно действующему законодательству каждый работник, выполняющий полный месячный объем работы, должен получать не меньше этой суммы.

Если выплата за месяц будет меньше, работодатель обязан доплатить до минимального уровня. В случае неполного месяца оплата производится пропорционально отработанным часам, сообщает Політека.

Однако если законопроект будет принят, украинцев ожидает поэтапное повышение минимальных зарплат и связанных с ними выплат. Согласно предложению, минимальную заработную плату могут пересматривать трижды:

с 1 апреля - до 9 100 грн (55 грн в час);

с 1 июля - до 10 100 грн (61 грн в час);

с 1 октября - до 11 184 грн (68 грн в час).

Также предполагается поэтапное повышение прожиточного минимума и минимальных пенсий:

Для детей до 6 лет: 1 апреля – до 3 627 грн, 1 июля – до 5 110 грн, 1 октября – до 7 533 грн;

Для детей от 6 до 18 лет: 1 апреля – до 4 571 грн, 1 июля – до 6 451 грн, 1 октября – до 9 467 грн;

Для трудоспособного населения: 1 апреля – до 5 400 грн, 1 июля – до 7 620 грн, 1 октября – до 11 184 грн.

Если Верховная Рада одобрит этот законопроект, украинцам предстоит существенное повышение минимальных заработных плат и пенсий. Однако окончательное решение о повышении пенсий будет оставаться за властью.

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