Номера мобильных операторов, в частности Киевстар, часто блокируются, поэтому важно знать, как восстановить номер Киевстар, передает Politeka.net.

Обычно блокировка происходит, если номер давно не пополняли или много раз неправильно вводили PIN-код или на номер были жалобы за мошеннические действия.

Если абонент Киевстар долго не пользовался номером - растет риск потерять его навсегда.

Как восстановить номер Киевстар:

Номер мобильного оператора Киевстар можно разблокировать даже через двенадцать месяцев, если он был заблокирован при долгом отсутствии денег на счету.

Чтобы восстановить номер Киевстар в таком случае нужно пополнить счет на любую сумму и срок действия номера автоматически продлится на один год.

Если прошло более 30 дней после окончания срока действия номера - оператор Киевстар сможет отключить номер и тогда восстановить его не выйдет.

Как передает Политека, если вы пополнили номер Киевстар, однако не знаете свой PIN - помочь смогут в магазине, где обслуживают абонентов.

Для восстановления номера Киевстар с собой нужно взять паспорт, идентификационный код и PUK.

Придется ответить на вопросы оператора Киевстар о последних входящих и исходящих звонках.

Как восстановить SIM-карту Киевстар:

Защищайте PUK-код и ICC Киевстар, особенно если они привязаны к банковской карте, как конфиденциальные данные.

Если вы получили сообщение о несанкционированной попытке замены SIM-карты Киевстар, перезагрузите телефон, чтобы сохранить SIM-карту в безопасности.

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Напомним Politeka ранее писала, что в "Киевстар" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

Также Politeka сообщала, Киевстар приостановил работу важных услуг: что нужно знать абонентам.