Снижение цены на яйца в 2025 году стало возможным за счет антимонопольного исследования, повлиявшего на производителей.

Экономист Олег Пендзин спрогнозировал стабилизацию цены на яйца уже весной 2025 года, сообщает Politeka.net .

По его словам , главной причиной этого станет увеличение предложения на рынке.

В январе 2025 года в Украине было зафиксировано снижение стоимости куриных яиц, что явилось следствием снижения спроса после рождественских праздников. Как отмечает Пендзин, именно этот фактор оказал существенное влияние на цены на яйца.

«Что дальше? Возможно, мы увидим незначительный рост цены, но это точно не будет та самая сногсшибательная ситуация, которую наблюдали в ноябре-декабре 2024 года» , — отметил экономист.

Снижение цены на яйца в 2025 году стало возможным за счет антимонопольного исследования, повлиявшего на производителей, охладив их намерения повышать цены. Однако эксперт также отметил возможные изменения в себестоимости производства, что может повлиять на рыночную стоимость яиц, сообщает Политека.

Также Politeka писала о том, что популярные фрукты значительно выросли в цене. В феврале этого года яблоки и бананы, которые остаются основными фруктами на столах украинцев, стали значительно дороже по сравнению с январем.