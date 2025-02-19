Граждане активно спрашивают, почему не начислятся льготы на коммуналку в феврале, и Пенсионный фонд ответил.

Украинцы, имеющие право на льготы на жилищно-коммунальные услуги, не получат начисления в феврале 2025 года, сообщает Politeka.net .

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины на своей странице в Facebook.

Граждане активно спрашивают, почему не начислятся льготы на коммуналку в феврале, на что Пенсионный фонд ответил, что начислений не будет из-за внедрения новых норм. Однако все расходы будут выплачены в марте за два месяца, если семья отвечает требованиям по доходам.

Когда ждать льготы на коммуналку?

Выплаты льгот на коммуналку за февраль будут произведены в марте для тех, кто подпадает под новые критерии. Льготы будут профинансированы сразу через два месяца, сообщает Политека.

Новое регулирование льгот на коммуналку в 2025 году: основные изменения

Согласно закону "О государственном бюджете на 2025 год", льготы на коммунальные услуги предоставляются всем гражданам по единому подходу с учетом среднего дохода семьи. Льготы будут предоставляться только тем, чей средний доход не превышает 4240 гривен в месяц. Это решение обусловлено ограниченными возможностями бюджета.

Для тех, кто уже получал льготы до 31 декабря 2024, изменения начнут действовать после отопительного сезона 2024/2025 годов.

Кто не подпадает под изменения льгот?

Новые правила не касаются участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Они продолжают получать льготы на коммунальные услуги без изменений.

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