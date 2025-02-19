Доллар в 2025 году будет дороже, чем в прошлом году, даже ввиду того, что Нацбанк остается основным игроком на валютном рынке и устанавливает курс доллара.

Прогнозы указывают на то, что курс доллара в этом году может достичь новой рекордной отметки – однако не следует ожидать резких изменений – предполагается постепенный рост, сообщает Politeka.net.

Банкир Сергей Мамедов отметил, что Национальный банк остается основным участником валютного рынка, и потому его прогнозы могут быть решающими для понимания курса доллара.

По словам Мамедова, этот прогноз курса доллара учтен в проекте госбюджета на 2025 год, что означает, что средний курс доллара США в 2025 году ожидается на уровне 45 гривен за доллар.

Ожидается, что курсовая динамика будет подобна прошлому году: дежурство периодов стабильности с периодами роста курса доллара, сообщает Політека.

Мамедов успокоил, что изменения курса доллара не будут резкими или неожиданными. Ситуация на валютном рынке будет зависеть от стратегии Нацбанка, направленной на достижение баланса между спросом и предложением.

Курс доллара также будет подчиняться разным экономическим, геополитическим и военным факторам. Например, Украина потребует более 38 миллиардов долларов внешней финансовой помощи, которая будет направлена ​​на покрытие бюджетных расходов. Эту сумму уже подтвердили международные партнеры, но пока неизвестно, когда завершится война и какие будут условия для этого.

Источник: 24 Канал.

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