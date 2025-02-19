Тем не менее, тарифы на электроэнергию и холодную воду не подпадают под мораторий на запрет повышать цены.

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, что обеспечивает стабильность потребителей, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил Андрей Герус, глава комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, в интервью для СМИ.

Он отметил, что правительство пока не планирует менять тарифы на основные коммунальные услуги, включая электроэнергию, газ, воду и отопление.

Однако тарифы на разные услуги в Украине не одинаковы: некоторые остаются неизменными с 2021 года, в то время как другие пересматривались в прошлом году. Например, тарифы на электроэнергию уже претерпели значительное повышение, сообщает Політека.

Во время войны в Украине действует частичный мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, что означает, что эти услуги остаются на уровне до начала полномасштабного вторжения. Однако тарифы на электроэнергию и холодную воду не подпадают под этот мораторий, и правительство уже повысило их в 2023 и 2024 годах.

В декабре 2022 года НКРЭКУ приняло решение о повышении тарифов на холодную воду, но после вмешательства президента Владимира Зеленского это повышение было отменено.

Согласно данным Госстата, в январе 2025 года средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 19,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в частности, электроэнергия подорожала на 63,6%. Тарифы на газ, горячую воду и отопление остались неизменными.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль ранее заявил, что вопрос повышения тарифов не будет рассматриваться до завершения отопительного сезона. Однако этот сезон близится к концу, что вызывает обеспокоенность у граждан по поводу возможных изменений. Герус ответил, что на сегодняшний день нет обсуждений или планов по изменению тарифов после завершения отопительного сезона.

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