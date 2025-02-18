Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 18 февраля.

Гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на сегодня, 18 февраля, будьте открыты для получения нового в сезон Рыб, передает Politeka.net.

Наше внимание переключается на духовное, когда Солнце покидает Водолей и входит в знак Рыб и двенадцатый солнечный дом.

Как передает Политека, узнайте, что принесет вам ежедневное гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на сегодня, 18 февраля.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Королева Жезлов, Перевернутая

Ваша уверенность, возможно, пострадала, но неуверенность — не причина отказываться от этого испытания. У вас есть так много, что можно предложить.

Вы в процессе роста. Возможно, вам предстоит крутая кривая обучения, но это не значит, что нужно останавливаться.

Это значит действовать осторожно и учиться по ходу дела.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Девятка Жезлов

Будьте сильными и верьте в себя.

Когда вы чувствуете, что лишены своей внутренней силы, это позиция уязвимости, от которой трудно избавиться.

Но даже когда жизнь преподносит вам сюрпризы, вы можете справиться с ними, потому что вы сталкивались и с более серьезными испытаниями и становитесь сильнее с каждым полученным уроком.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Маг

Вы талантливы, опытны и достойны получать оплату за свою работу.

Вам не нужно сомневаться в себе или задаваться вопросом, соответствуют ли ваши способности той потребности, которую вас просят удовлетворить.

Вы можете сделать эту работу. Вы можете чувствовать, что не можете, но вы можете - и вы это сделаете!

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Иерофант, Перевернутая

Лучше никакого совета, чем плохой совет, но ваше одиночество заставляет вас искать слова мудрости там, где их нет.

В такие моменты лучше прислушиваться к своей интуиции.

Когда вы меняете образ своей жизни, семьи и правила, которым вы привыкли следовать, вы не получите поддержки от людей, которых вы оставляете позади.

Вы отправляетесь исследовать новую территорию. Вам придется пройти этот путь в одиночку.

Гороскоп Таро на сегодня, 18 февраля для всех знаков Зодиака, частности, для Льва (23 июля - 22 августа) говорит следующее:

Карта Таро: Четверка Жезлов

Когда ты счастлив, твоя улыбка освещает комнату. Когда люди видят, что ты счастлив тем, что имеешь.

Не стесняйтесь праздновать свою радость публично.

Тебе не нужно это скрывать. Миру приятно видеть, что ты испытываешь такое глубокое удовлетворение.

Вы тоже даете другим разрешение быть счастливыми.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Влюбленные, Перевернутая

Измена — это то, что причиняет огромную боль, и когда это происходит, вы чувствуете, что были недостаточно хороши.

Даже эмоциональная измена сложнее физической, потому что вы думали, что ваша любовь сильнее, и видеть, что она не выдержала этого испытания, разрывает сердце.

Вы можете простить своего любимого человека за его ошибку в суждениях, но вам определенно придется потрудиться, чтобы преодолеть такой разрыв доверия.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Четверка Мечей, Перевернутая

Вам нужно восполнить свою энергию. Когда вы снимаете свою жизненную силу, обязательно вносите двойную порцию того, что вы взяли!

Вы тратите много времени на выполнение сложных в умственном и эмоциональном плане задач.

Итак, теперь, когда у вас есть небольшой перерыв, пришло время отблагодарить себя.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Двойка Кубков

Любовь — это танец, союз душ, где вы получаете возможность объединить свои мечты и попытаться воплотить их в реальность.

У вас есть человек, который будет держать вас за руку и будет рядом с вами так, как вы хотите, чтобы вы были рядом с ним.

У вас есть любовь, которая растет, чтобы питать вас обоих, исцеляя и наполняя. Поощряйте ее.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Девятка Мечей, Перевернутая

Негативные слова укореняются таким образом, что вы даже не осознаете этого, пока не наступит поздняя ночь, и вы не начнете ощущать тяжесть своих мыслей и переживаний.

Вы разговариваете с собой свысока, возможно, перенимая то, что думают о вас другие люди.

Вам нужна ободряющая беседа с самим собой. Скажите себе, что вы будете стремиться к повышению самооценки, а не к ее снижению. Это не то, для чего вы были созданы.

Гороскоп Таро на 18 февраля для всех знаков Зодиака: Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Семерка Пентаклей

Наслаждайтесь тем, что вы построили. Наслаждайтесь этим моментом. Даже если вы достигли небольших успехов, это были успехи.

Это то, за что стоит праздновать и быть благодарным.

Вы вкладываете время в свое достижение. Так что потратьте время на то, чтобы им восхищаться.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Верховная Жрица, Перевернутая

Когда что-то идет не так, значит, на то есть причина.

Вы можете почувствовать дисбаланс энергии, чтобы удержать вас от совершения серьезной ошибки.

Вы не хотите пропустить красный флаг. Обращайте внимание на знаки и читайте их.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Жезлов

Бывают дни, когда конфликт неизбежен и непредотвратим.

Вы можете чувствовать, что это все, что будет в вашей жизни, потому что это так распространено сейчас. Но здесь есть урок, который нужно усвоить.

Возможно, вам придется проходить один тест за другим, чтобы быстрее усвоить этот урок.

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