При обмене используется курс ПриватБанка, а сдача до 100 гривен будет зачислена на карту.

ПриватБанк запустил новую услугу автоматического обмена валют, в том числе долларов, с помощью специальных устройств АТМ-Recycler, однако есть ограничения, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в самом ПриватБанке.

Отмечено, что при обмене используется курс ПриватБанка, а сдача до 100 гривен будет засчитана на карту или мобильный счет. АТМ-Recycler работают круглые сутки.

«Вы можете обменять наличную валюту на наличные гривны в банках круглосуточно и без дополнительных комиссий. Получайте наличные гривны сразу после операции, без зачисления на карту. Используется наличный курс ПриватБанка, а остальные до 100 грн зачисляются на вашу карту или мобильный счет», – говорится в заявлении ПриватБанка.

Как подчеркивает Політека, чтобы найти устройства для обмена валюты, нужно воспользоваться ссылкой и выбрать опцию "Банкоматы" - "Прием наличными пачками".

Однако важно отметить, что есть ограничения ПриватБанка на сумму обмена за одну операцию: до 1 000 долларов США; до 1000 евро.

Экономический эксперт Олег Пендзин ранее отметил, что в Украине сегодня выгоднее инвестировать в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ), чем хранить деньги в валюте. В то же время, максимальный доход от валюты составляет около 10%, а от ОВГЗ — до 16% чистыми.

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