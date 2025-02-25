С мая 2023 года в Украине вступили в силу новые изменения в законодательство, согласно которым арест может быть наложен на любые долговые обязательства, сообщает Politeka.net .

По информации Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ), наиболее распространенной причиной блокирования банковских счетов являются невыплаченные кредиты. Однако если заблокирован единый счет, на который поступает, например, пенсия, то есть возможность исправить ситуацию.

Согласно новым правилам, должники имеют право совершать расходные операции с арестованного счета на сумму, не превышающую две минимальные зарплаты (по состоянию на февраль 2025 года – это 16 000 гривен в месяц). Однако для реализации этого права необходимо обратиться в соответствующие органы, и возможность не является автоматической.

Как получить доступ к средствам на арестованном счете?

Для этого должник должен подать заявление в орган, наложивший арест – будь то государственный исполнитель или частный. В заявлении необходимо указать номер арестованного счета и название банка, где он открыт. Заявление можно подать как в бумажном, так и в электронном виде, используя электронную цифровую подпись, сообщает Политека.

Что делать, если долг уже погашен, а арест не снят?

В таком случае должнику следует обратиться к постановлению банка о закрытии исполнительного производства и отмене ареста. Кроме того, можно попросить исполнителя направить этот документ в банк, что позволит разблокировать счет.