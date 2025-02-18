Вашему вниманию представлен гороскоп на сегодня, 18 февраля с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака, начиная с этого дня.

Гороскоп на 18 февраля для всех знаков Зодиака, начинается новый солнечный сезон, и мы переходим из воздушной стихии в глубины водного знака, передает Politeka.net.

Как передает Политека, Солнце покидает знак зодиака Водолей и входит в знак Рыб.

Ежедневный гороскоп для вашего знака зодиака на сегодня, 18 февраля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Солнце входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор скрытых врагов.

Приготовьтесь к эмоциональному периоду, который может принести вам массу благословений, несмотря на то, что может раскрыться двуличный друг.

Деньги могут быть ограничены и их может быть трудно получить.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Солнце входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор дружбы.

Вы можете встретить родственную душу или наткнуться на кармические отношения, в которых ситуации и места, в которых вы побывали, покажутся вам предопределенными и предназначенными.

Вы можете услышать о потенциальном повышении на работе. Это хорошее время, чтобы рассмотреть покупку недвижимости, возможно, около воды.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Солнце входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор карьеры и социального статуса.

Пришло время идти за мечтой. Если у вас есть видение, которое кажется недостижимым, сейчас самое время следовать за ним.

На повестке дня — образовательные направления, поэтому подавайте заявления в колледжи или на программы, которые вам интересны.

Сейчас самое время довериться своей интуиции, когда дело касается освоения новых направлений, особенно в сфере технологий или искусства.

Рак (21 июня - 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 18 февраля с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака гласит, что Солнце входит в знак зодиака Рыбы, сектор вашей личной философии и убеждений.

Это может стать началом глубокого исследования вашей духовности и вашего желания соединиться с высшей силой.

Это прекрасное время, чтобы заняться медитативной практикой или начать заниматься йогой, молитвой или даже вести дневник и заниматься арт-терапией.

Лев (23 июля - 22 августа)

Солнце входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор общих ресурсов. Будьте осторожны.

Если вы заботитесь о чем-то, что принадлежит другу, не оставляйте это без внимания.

В это время вы можете потерять ценные вещи.

У вас финансовые потребности? Выскажите свои намерения Вселенной, и все может прийти к вам своевременно.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Солнце входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор обязательств и партнерства.

Ищете любовь? Обновите свой профиль на сайте знакомств и будьте оптимистичны в отношении встречи с кем-то.

Ваши пути могут пересечься с родственной душой или бывшим возлюбленным, и между вами могут пролететь искры.

Начинаете новую жизнь? Диета и физические упражнения важны в этот солнечный сезон, особенно когда ретроградный Меркурий находится в вашем шестом доме здоровья.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Солнце входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор повседневной жизни и здоровья.

Сосредоточьтесь на основных ценностях, когда речь идет о вашем здоровье. Запасайтесь питательными продуктами и держите под рукой лучшие варианты.

Пришло время пересмотреть свой распорядок дня и прислушаться к потребностям своего организма, особенно когда речь идет о сне.

Ваша обаятельная сторона вскоре привлечет к вам тайного поклонника.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Солнце входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор творчества и игры.

Гороскоп на сегодня, 18 февраля с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака говорит о том, что нужно сделать что-нибудь искусное и мастерское. Выберите проект своими руками на эти выходные.

Постарайтесь не брать на себя серьезных обязательств, которые вы не сможете выполнить.

В разговоре тайна может внезапно раскрыться.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Солнце входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор дома и семьи.

Могут возникнуть большие планы на встречу выпускников или разговоры о проблемах, требующих совместной работы ваших родственников.

Возможно, вам придется совершить короткую поездку за город.

Прежде чем сделать это, проверьте свой автомобиль; возможно, потребуется провести техническое обслуживание.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Солнце входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор общения.

Захватывающий период воображения и удивления может побудить вас попробовать что-то новое и даже начать писать книгу или заняться поэзией.

Смена карьеры? Сейчас самое время обратиться за советом к финансовому специалисту или подать заявку на работу.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Солнце входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор денег и личной собственности.

Узнайте больше о криптовалютах и ​​инвестиционных рынках.

Планируете сделать что-то интересное со своей второй половинкой? Сейчас самое время купить предмет комфорта для дома, который сделает ваше жизненное пространство более уютным и привлекательным.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Солнце входит в знак зодиака Рыбы, сектор вашей идентичности.

Это прекрасное время, чтобы подстричься, покраситься или попробовать новый стиль в гардеробе.

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